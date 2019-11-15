15.11.2019 | 15:13

Зона разительных контрастов прямо за еврейским кладбищем: с одной стороны - коттеджи, с другой - ночлежка. В укромном уголке у ограды погоста выстроены лачуги.

Место граждане отыскали удачное: никто не побеспокоит их там, где с одной стороны покоятся нашедшие последний приют, а с другой - стоят высокие заборы, отгораживающие иную жизнь.

Строители хибарок подошли к делу тщательно, предусмотрели все: устойчивость объектов, защиту от дождя и ветра. Позаботились и о братьях меньших.

Поговорить ни с кем не удалось: двери плотно закрыты - обитатели ушли на промысел. Может быть, сюда перебрались те, что в теплое время обретались на Мироносицком кладбище. Там такого укрытия не было, но для лета и начала осени шатер подходил.

«Жизнь у нас такая. Я освободился, меня из дома выгнали. Лишили дома. Документы все есть, с сестрой у меня проблемы. Брата я зарежу, но не хочу в тюрьму. А у этой мать умерла, сестра выгнала из квартиры», - рассказал главный в тройке Виктор.

Прежде бомжи ночевали в камерах теплотрасс, но доступ туда перекрыли ресурники. Выход для бездомных - самим строить себе обиталище.