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Из жизни | Бродяги выстроили лачуги за еврейским кладбищем

15.11.2019|15:13
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Зона разительных контрастов прямо за еврейским кладбищем: с одной стороны - коттеджи, с другой - ночлежка. В укромном уголке у ограды погоста выстроены лачуги.

Место граждане отыскали удачное: никто не побеспокоит их там, где с одной стороны покоятся нашедшие последний приют, а с другой - стоят высокие заборы, отгораживающие иную жизнь.

Строители хибарок подошли к делу тщательно, предусмотрели все: устойчивость объектов, защиту от дождя и ветра. Позаботились и о братьях меньших.

Поговорить ни с кем не удалось: двери плотно закрыты - обитатели ушли на промысел. Может быть, сюда перебрались те, что в теплое время обретались на Мироносицком кладбище. Там такого укрытия не было, но для лета и начала осени шатер подходил.

«Жизнь у нас такая. Я освободился, меня из дома выгнали. Лишили дома. Документы все есть, с сестрой у меня проблемы. Брата я зарежу, но не хочу в тюрьму. А у этой мать умерла, сестра выгнала из квартиры», - рассказал главный в тройке Виктор.

Прежде бомжи ночевали в камерах теплотрасс, но доступ туда перекрыли ресурники. Выход для бездомных - самим строить себе обиталище.

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Гость|15.11.2019 18:56|

программа доступное жильё

Гость|15.11.2019 19:02|

лишь бы не вредили и не убивали, скоро многие так жить будут

Гость|15.11.2019 19:07|

Полнялись с колен...

Гость|15.11.2019 19:12|

Гость писал(a):

Полнялись с колен...
Поднялись

Гость|15.11.2019 19:25|

Представляю.

Сидит сейчас в своей хибаре бомжик и юзая планшет читает инфус "пензаинформ".И ржООООт.......

Гость|15.11.2019 19:30|

а отходы жизнедеятельности куда девают? начинать свою оседлую жизнь надо было с клозета.

Гость|15.11.2019 20:04|

Духовно! Скрепно! Яркая победа! Прорыв!

Гость|15.11.2019 20:08|

В клозет в лес ходят,за забор.

Гость|15.11.2019 20:11|

Таможня :)

Гость|15.11.2019 20:13|

Растёт благосостояние российских бомжей! Растут новые комфортабельные хибары!

Имя: Гость
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