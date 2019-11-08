08.11.2019 | 15:34

«Вибрирует даже раковина, если около стоишь, то отпрыгиваешь. У меня кран трясется, внизу все трясется. В квартире, наверное, не должно быть такого шума», - пожаловалась жительница дома на Ладожской, 144, Наталья.

На кухне ее квартиры часто стоит гул, от которого она устала. Со временем ей удалось вычислить источник шума - это стояк с горячей водой.

«Началось, когда мы переехали. Я думала, что ремонт, не обращала внимание. Думала, люди все переехали, ремонтируются. Но мы уже пятый год живем, а это все продолжается. Гул стоит, как прямо паровоз едет», - рассказала женщина.

По версии Натальи, он появляется, когда соседи сверху включают горячую воду.

«Участковый мне объяснил, что это у них смеситель, он акт составил, говорит: «Я включал, выключал. У них смеситель. Я не могу кран купить». Я говорю: «Ну давайте я куплю!» А они не идут на контакт», - пояснила горожанка.

Съемочной группе «Службы 11» соседи сказали, что сами слышат какие-то звуки, не мешающие жить, но якобы они раздаются снизу, когда их кран выключен. Хозяин разрешил провести эксперимент. Оператор спустился в квартиру Натальи, а журналист с микрофоном остался наверху, чтобы одновременно фиксировать шумы везде.

При включении горячей воды никаких посторонних звуков замечено не было. Значит, проблема скрывается где-то еще. Женщина пыталась привлечь к решению управляющую компанию, но пока безрезультатно. Журналисты также попробуют это сделать.