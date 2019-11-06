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Из жизни | В Пензе инвалид пожаловалась на неразбериху с документами

06.11.2019|15:31
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Любовь Федоровна из дома № 1 на Островского сверила два документа и не нашла соответствий. Ей прислали письмо из социального управления, где указан размер регионального стандарта.

«На отопительный период должно быть 2 536 рублей, а на период без отопления - 1 599 рублей. Дело в том, что 1 580 все лето мне платили с апреля, как дали инвалидность. Не 1 599, а 1 580», - пожаловалась пенсионерка.

С наступлением осени вопросы не ушли.

«Октябрь, уже отопление дали, ноябрь, мне прислали 1 580 инвалидной добавки, а должны 2 536 рублей на отопительный период. Вот документы. Зачем шлют такое письмо и нервы треплют людям?» - возмутилась женщина.

Пенсионерка утверждает, что пыталась разобраться.

«Стремилась дозвониться и в службу, и в Пенсионный фонд - занято! Я никак не дозвонилась. Хочу, чтобы было правильно», - пояснила Любовь Федоровна.

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Гость|06.11.2019 18:47|

А пенсионный то тут причём??? Он такие письма не рассылает

Гость|06.11.2019 18:52|

«Инвалид пожаловалась». Никому слух не режет? Правильное спряжение или склонение?

Имя: Гость
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