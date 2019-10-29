29.10.2019 | 14:26

Жильцам улицы Пацаева снова стало неспокойно. Год назад они подняли тревогу, когда появилась информация о переносе контейнерной площадки ближе к домам № 7а и 13. Приехали рабочие и стали вырубать кусты. Представитель районной администрации изложил точку зрения властей.

«Он сказал: «Что бы вы ни делали, это вопрос решенный». Видите, какие дороги? Тут дом 1963 года постройки, асфальта тут никогда не было. Мы ездим по колдобинам. Теперь сюда будет КамАЗ подъезжать. Дороги совсем не будет. На вопрос, который мы ему задали, он ответил: «Мы будем подсыпать асфальтной крошкой» - рассказала местная жительница Ирина Владимировна.

Народное возмущение было мощным, участок люди отстояли. Но спустя год снова пришли рабочие с топорами и порубили ветки и дикую поросль.

У жителей поначалу возникли подозрения, ведь всем памятны события 2018-го.

«Хотели здесь мусорку сделать, но мы все отвоевали. А потом нам сказали, что площадку сделают», - сообщила местная жительница.

Никакой информации о грядущем переносе контейнеров ближе к домам не поступало. Рабочие просто поборолись с одичавшей порослью.