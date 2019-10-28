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Из жизни | Старая мебель заменила лавочки жителям Заводского района

28.10.2019|14:39
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Вольно развалясь или полулежа на креслах, по-спартански на ученическом стуле - по-разному могут расположиться на отдых жильцы дворов в Заводском районе. У них богатый выбор, вся ненужная в квартирах мебель перекочевала на придомовые участки. А куда деваться, резонно замечает одна жительница, пообщаться с соседками вечерком хочется, а примоститься некуда.

«Я уже ругалась с тем, кого мы выбирали (с депутатом), говорю: «Вы хоть бы скамеечки поставили около подъездов. Бабушки выходят, посидеть даже негде на свежем воздухе». Но это все без толку», - рассказала пенсионерка.

Много лет назад мастеровитые мужчины сотворили на пеньках стол и скамью. Время эти изделия не пощадило, поверхность мхом поросла, отсырела.

Можно сказать, поновее другой комплект, но и его годы основательно потрепали. По словам местной жительницы, места для сидения когда-то были, только давно.

Такие дворы на Беляева, 12, и Докучаева, 14. Неподалеку, на Циолковского, совсем иная картина - все для цивилизованного отдыха в наличии.

«А мы заботимся, так что на Циолковского, 35 и 37, все очень хорошо. Мы сами ухаживаем за своим домом, стараемся», - сообщила горожанка.

Значит, нет активного звена в тех дворах, где скамейки отсутствуют, нет инициативного председателя дома. Именно об этом свидетельствуют старые кресла и школьные стулья.

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