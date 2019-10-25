25.10.2019 | 13:00

Жители дома на Славы, 5, придется заплатить за капитальный ремонт по двум квитанциям. Одну прислал региональный фонд капремонта. Вторую, общую, выставила управляющая компания, отдельной строкой вписав «Финансирование капремонта фасада».

«Это что за безобразие? До каких пор издеваться будут? Превратили нас в рабов - ни пожаловаться никуда, ничего!» - возмутилась пенсионерка.

Согласно региональной программе, обновление фасада на Славы, 5, намечено на 2044 год. Тем не менее работы идут полным ходом уже сейчас. Людям не совсем понятно, с чем это связано и почему они должны оплатить 104 рубля 56 копеек.

В Управлении ЖКХ города Пензы дали пояснения.

В этом году администрация города предоставила субсидии трем домам на ремонт фасадов. Один из них - Славы, 5, поскольку там уже обнажилась кирпичная кладка, видны следы протечек.

«Основным условием предоставления субсидий является софинансирование жителей - собственников жилых помещений многоквартирных домов. Доля софинансированя - 0,1% сметной стоимости капитального ремонта фасада многоквартирного дома. То есть сумма крайне маленькая, но обязательная для исполнения», - рассказал начальник УЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Это разовая выплата, то есть горожанам придется заплатить всего лишь чуть больше 100 рублей. Львиная доля - из бюджета областного центра.

Было еще одно условие: управляющая компания обязана собрать бумаги, подготовить проектно- сметную документацию.

«После этого межведомственная комиссия проводит проверку всех предоставленных документов, и если соблюдены все условия, все находится в рамках действующего законодательства, управляющей компании предоставляется данная субсидия на выполнение всех видов работ, связанных с ремонтом фасада», - добавил Александр Утин.

Вычеркивать сумму из квитанции нет смысла, ведь неоплаченное будет считаться долгом.