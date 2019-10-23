23.10.2019 | 17:43

Происходящее за домом № 79 можно назвать по-научному локальным загрязнением окружающей среды, а можно по-народному: свалка и распивочная в одном месте. Здесь скопилось огромное количество пустой тары из-под горячительных напитков. Почему-то именно тут собираются любители алкоголя, чем-то пятачок привлекает их. Соседние участки практически чистые.

«Все это дело бросают из окон. А тут под деревом останавливаются и оставляют и бутылки, и стаканчики, и все на свете. Оно удобное, на нем сидеть хорошо», - рассказала пенсионерка.

Точка зрения жильцов соседнего дома немного отличается.

«Просто не убирают», - предположили они.

Насчет методов борьбы с нетрезвыми компаниями, портящими картину за многоэтажкой, мнения разошлись. Одни выступают за усиление госнадзора, другие делают ставку на местных активистов, которые могут воздействовать общественным порицанием.

«Как бороться... За шкирку отсюда! Только кому это по силам? Может, участковый справится, только мы его не видим. Ходили бы и следили, а так-то нет никого. Ну разве что придут два парня полицейских, расскажут, как нам никому открывать нельзя, и все», - отметили местные жители.

Все сходятся во мнении, что дело в воспитании. Только в случае с компаниями, собирающимися за домом № 79, время уже упущено: дети выросли, не усвоив, что мусорить - плохо.