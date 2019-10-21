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Из жизни | Дом на Докучаева, 15, приходит в упадок без присмотра

21.10.2019|14:54
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Антон Александрович поселился на Докучаева, 15, несколько дней назад. Он сразу обратил внимание на запущенное состояние дома.

А когда прожил неделю, понял: так дело не пойдет. Хоть это и бывшее общежитие, его тоже необходимо содержать в приличном виде.

«На крыше нет даже конька, и все протекает. Соответственно, разрушается «шуба» в подъездах, стены мокрые. Подъезды в ужасном состоянии», - рассказал мужчина.

Двери Антон Александрович снял сам, планируя поменять петли. Но вкладывать силы и средства в ремонт всего подъезда он не намерен.

Поэтому хотел бы добиться внимания к дому, обитатели которого платят за содержание.

«Я тут живу 50 с лишним лет. Ремонта никакого нет, никому ничего не надо. А плачу 8 тысяч за две комнаты! И где что? Даже уборки нет никакой! В подъезде вода стоит, ко мне течет, пахнет - нет слов», - возмутилась местная жительница.

Дом - бывшее общежитие часового завода, когда предприятие являлось градообразующим, находилось в силе и лучах славы. За жилым фондом следили. В последние десятилетия он остался фактически без присмотра.

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