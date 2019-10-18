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Из жизни | На Ладожской идея автовладельцев не совпала с планами коммунальщиков

18.10.2019|12:49
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Недолго автомобилисты из дома № 133 на Ладожской радовались организованной стоянке во дворе.

Летом инициативная группа вышла с предложением создать общую парковку вместо стихийных отдельных мест с тросами и вбитыми кольями, что само по себе незаконно и называется самовольным захватом общей долевой собственности. Площадку огородили, засыпали щебнем, чтобы не было грязи.

Но приехали коммунальщики и раскопали участок перед шлагбаумом.

«Там, где сейчас лужа, ремонтировали два раза. Теперь там яма, страшно ехать», - рассказала жительница дома.

Свою лепту в разрушение покрытия внесли и тепловики - уже непосредственно на парковке.

«Раскопали и бросили на целый месяц. Меняют три раза в год, все кусками. Застреваем тут, даже если подсыхает, а когда подмоет, вообще неизвестно что станет», - добавил мужчина.

В итоге покрытие превратилось не просто в жижу, а в застывшие бугры, по которым ездить почти невозможно. Во время дождей выйти из машины нельзя, на обуви грязь разносится по всем двору. Попытка сделать цивилизованную стоянку провалилась.

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Гость|18.10.2019 19:47|

специально для парковщиков - в охранной зоне сетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ обустройство стоянок, площадок, ракушек, посадка деревьев и тд

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