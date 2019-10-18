Недолго автомобилисты из дома № 133 на Ладожской радовались организованной стоянке во дворе.
Летом инициативная группа вышла с предложением создать общую парковку вместо стихийных отдельных мест с тросами и вбитыми кольями, что само по себе незаконно и называется самовольным захватом общей долевой собственности. Площадку огородили, засыпали щебнем, чтобы не было грязи.
Но приехали коммунальщики и раскопали участок перед шлагбаумом.
«Там, где сейчас лужа, ремонтировали два раза. Теперь там яма, страшно ехать», - рассказала жительница дома.
Свою лепту в разрушение покрытия внесли и тепловики - уже непосредственно на парковке.
«Раскопали и бросили на целый месяц. Меняют три раза в год, все кусками. Застреваем тут, даже если подсыхает, а когда подмоет, вообще неизвестно что станет», - добавил мужчина.
В итоге покрытие превратилось не просто в жижу, а в застывшие бугры, по которым ездить почти невозможно. Во время дождей выйти из машины нельзя, на обуви грязь разносится по всем двору. Попытка сделать цивилизованную стоянку провалилась.
специально для парковщиков - в охранной зоне сетей ЗАПРЕЩАЕТСЯ обустройство стоянок, площадок, ракушек, посадка деревьев и тд