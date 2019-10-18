18.10.2019 | 12:49

Недолго автомобилисты из дома № 133 на Ладожской радовались организованной стоянке во дворе.

Летом инициативная группа вышла с предложением создать общую парковку вместо стихийных отдельных мест с тросами и вбитыми кольями, что само по себе незаконно и называется самовольным захватом общей долевой собственности. Площадку огородили, засыпали щебнем, чтобы не было грязи.

Но приехали коммунальщики и раскопали участок перед шлагбаумом.

«Там, где сейчас лужа, ремонтировали два раза. Теперь там яма, страшно ехать», - рассказала жительница дома.

Свою лепту в разрушение покрытия внесли и тепловики - уже непосредственно на парковке.

«Раскопали и бросили на целый месяц. Меняют три раза в год, все кусками. Застреваем тут, даже если подсыхает, а когда подмоет, вообще неизвестно что станет», - добавил мужчина.

В итоге покрытие превратилось не просто в жижу, а в застывшие бугры, по которым ездить почти невозможно. Во время дождей выйти из машины нельзя, на обуви грязь разносится по всем двору. Попытка сделать цивилизованную стоянку провалилась.