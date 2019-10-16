16.10.2019 | 17:55

В среду, 16 октября, на улице Калинина в Пензе случилось несчастье, привлекшее внимание местных жителей и прохожих.

По сообщению очевидца, напротив дома № 74 стало плохо шедшей куда-то пожилой женщине.

«Шла, упала... Скорее всего, умерла. Сине-желтая лежит. Ждем скорую», - написал пользователь, приложив к своему посту два снимка.

На одном из них - упавшая пенсионерка с лежащей рядом палочкой, на другом - прохожие, взволнованные случившимся.

Комментаторы осудили автора фотографий: «Вы чего, совсем? Зачем бабушек-то фоткать? Тем более в таком положении...», «Слов нет. Везде эта придурковатая молодежь со своими фотоаппаратами(», «К чему это??? Что за резонансное дело? Ну да, это очень печальная ситуация - для родных! Сюда-то зачем?».