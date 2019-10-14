14.10.2019 | 14:35

На фасаде дома № 97а на улице Калинина пока только трещины. Но если не принять мер, из-за сырости и перепадов температур начнется выпадение кирпичной кладки. Так утверждает пенсионерка, которая из-за больных ног не в силах ходить в управляющую компанию.

«Я два года мучаюсь, всякие заявки делаю, звоню. К ним и не дозвонишься никак. Летом позвонила с мобильного на мобильный, он ответил. Только я его по имени назвала, он тут же отключился», - рассказала Антонина Артемовна.

Разговора с коммунальщиком у пенсионерки не вышло. Ее соседу удалось пообщаться с сотрудником ЖКХ. Но эффект его разговор возымел примерно такой же, то есть никакой.

«Мне говорят: мы приезжали - не смогли, уберите машины. Все убрали. Приехали ребята, что-то сделали - все отвалилось буквально через два дня: по диаметру трубы не сходились. Один угол, второй - все сырые», - пояснил Анатолий Александрович.

«Там нарушен желобок. Он то ли обвалился, то ли провис, поэтому вся вода стекает по стене. Зимой стена вообще промерзает насквозь», - уточнила Антонина Артемовна.

Анатолий Александрович из разговора с коммунальщиками узнал, что главная причина плохой работы - нехватка финансирования.

«Ко мне он тоже лично обращался: сделайте собрание и договоритесь, чтобы побольше был взнос. Пошли проверять документацию, выяснилось, что там есть приписки. Они мелкие, бог с ними, лишь бы работа выполнялась», - добавил Анатолий Александрович.

Сейчас активисты задумываются о смене управляющей компании. Главное - убедить соседей, что с появлением новой организации что-то изменится. Многие уже пребывают в фатальном пессимизме.