14.10.2019 | 15:31

В одной из квартир на втором этаже строения № 3 на улице Володарского живет семья Павловых. В прошлом веке им повезло перебраться из развалюхи на Калинина в исторический дом - объект культурного наследия.

В XIX веке его возводил купец Николай Алексеев для своей семьи, она и владела им до революции. Потом здесь располагались разные политические организации, позже здание достраивали, делили на квартиры.

Ныне две из них расселены: жильцы успели попасть в программу. Комнаты теперь разрушены, две брошены. На первом этаже хозяйка пытается как-то укрепить и утеплить квадратные метры. Павловы на свою часть махнули рукой.

«Здесь невозможно жить. Зимой вода мерзнет, в кухню не выйдешь. Все закупориваем», - рассказала Вера Константиновна.

С каждым днем выходить из комнат становится все страшнее, но нужда заставляет: туалет на улице, продукты на дом никто не принесет. Между тем по лестнице надо ходить, наступая уже не на все ступеньки.

«Я и с лестницы падала, нога и все руки были синие. Чего-то там прибивают-прибивают, а что толку? Никак!» - возмутилась пензячка.

Расселению объект культурного наследия не подлежит как частная собственность. Павлова не теряет надежду, она написала просьбу в мэрию - может быть, переведут хотя бы в маневренный фонд. Женщине-инвалиду вместе с сыном становится страшно жить в избушке на курьих ножках.