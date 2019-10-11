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Из жизни | В Пензе женщина обнаружила деревья с Дальнего Востока

11.10.2019|15:15
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Галина Петровна много лет живет на улице Пушкина, а только теперь заметила в соседнем дворе удивительные деревья родом с Дальнего Востока. Чтобы вглядеться вверх, потребовалось посмотреть вниз. Женщина, всю жизнь проработавшая наставником будущих агрономов, была удивлена.

«На асфальте рядом с деревом обнаружила плоды, орехи не похожи на каштаны. Я точно знаю, что это маньчжурский орех, он у нас произрастал в Ахунах. Одно дерево было», - рассказала она.

Галина Петровна принялась собирать орехи. По ее словам, раньше их никогда не было. Хотя не исключено, что тут дело случая - просто диковинный плод не падал к ее ногам.

«За 29 лет я в первый раз обнаружила орехи, а вообще я хожу, смотрю, интересно», - отметила женщина.

В интернете журналисты нашли информацию, что ядро съедобно. Плоды созревают в августе-октябре и быстро опадают на землю. Естественный ареал вида - Дальний Восток, Китай, Тайвань, а также Корейский полуостров. Живет дерево до 250 лет. До 80-90 лет растет быстро, затем приостанавливается.

«Это дерево нужно сохранить, оно в заброшенном состоянии», - подчеркнула местная жительница.

Агроном Галина Петровна уже закопала несколько орехов у себя во дворе в надежде, что удастся вырастить дальневосточного гостя.

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Гость|11.10.2019 22:31|

Стратифицируйте в морозилке с месяц,прорастут быстро.

Гость|11.10.2019 23:53|

Агроном не очень внимательна. Маньчжурских орехов в городе вполне приличное количество. Я помню еще в моем детстве - весьма далеком - они были. Мы их называли "грецкими".

Имя: Гость
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