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Из жизни | На улице Карпинского пенсионер выливает нечистоты в окно многоэтажки

08.08.2019|15:25
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Дело списать за отсутствием правонарушения, но информацию о соседе направить в медицинское учреждение - такова суть ответа полиции на жалобу жительницы дома № 10а на улице Карпинского. По ее утверждению, наверху живет пенсионер, который ведет себя несколько странно.

«Дедушка (90 с лишним лет) каждый день открывает фрамугу на 4-м этаже, выливает оттуда свои жидкие отходы сюда, нам под окна. Когда жара стоит на улице, тут запах ай-яй какой!» - пожаловалась жительница дома Яна.

Мать двоих детей пыталась сначала самостоятельно решить проблему.

«Поднялась, стала сыну говорить, а он говорит: «А я что сделаю? Я должен за ним смотреть постоянно?» Я говорю: «Да, ты должен смотреть, ты опекун у него. Если ты не можешь справляться, тогда нанимай другого человека, который будет ухаживать за ним, или определяй его куда-нибудь»», - пояснила горожанка.

Выливать нечистоты, по словам женщины, пенсионер начал еще в прошлом году. Тогда-то Яна и написала заявление в полицию.

К помощи участкового обращались и жители дома на улице Кронштадтской - о зловонной проблеме «Служба 11» рассказывала шесть лет назад. Летом обнаружить следы нельзя из-за зелени, но зимой в арбековском дворе все было видно.

«Она бросает, сливает все. Может, туалет там не работает или еще что. Запах идет. Участкового вызывали, а что он сделает? Это надо дверь ломать», - рассказал Виктор.

«Костры разжигает в квартире, потолки подогревает. В соседней квартире у молодых, говорит, порнушку крутят, ей, видите ли, слышно. Другие соседи, говорит, изобретают оружие, которое уничтожает пенсионеров», - отметила местная жительница Маргарита Геннадьевна.

Тогда ситуацию прокомментировал и представитель системы правопорядка. Он отреагировал на сюжет и вместе со съемочной группой попытался воздействовать на беспокойную женщину, но разговора не вышло, так как та не открыла дверь.

«Полномочий у органов внутренних дел по составлению административных протоколов с 2011 года нет по данной статье. Поэтому для принятия решения о возбуждении дела по административному правонарушению материал был нами направлен в администрацию Октябрьского района города Пензы», - сообщил начальник отдела участковых отдела полиции № 3 г. Пензы Владислав Листков.

«Совместно с отделом полиции мы устанавливаем родственников этой гражданки для того, чтобы определить состояние ее здоровья, через суд признать ее недееспособной и установить над ней опекунство», - отметил заместитель начальника отдела администрации Октябрьского района г. Пензы Александр Афонин.

Журналисты «Службы 11» надеются, что и теперь внимание властей поможет в решении проблемы на улице Карпинского. Женщина говорит, что особенно сложно становится в жаркую погоду, когда испарения поднимаются и проникают в открытое окно.

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Гость|08.08.2019 18:48|

"Заголовочек"!

Может не в окно, а из окна выливает дед помои.

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