30.07.2019 | 15:38

Два года осталось потерпеть до капитального ремонта инженерных коммуникаций. Он на Титова, 12, намечен на 2021-й. Сети, как говорится, на ладан дышат, в подвале вечно вода.

Управляющая компания ЖЭМУП № 7 в очередной раз попыталась откачать из технического подполья стоки. Если бы это была разовая процедура! Но подвал наполняется постоянно, и отыскать причину в помещении, где вечно плещется омерзительная жидкость, очень сложно. Люди жалуются, пишут, только проблема не ликвидируется.

«На первом этаже живу, это вообще невозможно. Уже все там герметично заделали, а все равно запах невозможный», - пожаловалась жительница дома Вера Васильевна.

«С нас деньги берут, каждый раз бумажка приходит, там пишут, сколько должны. А никто ничего не делает. Удивительно, что они сегодня приехали», - отметил местный житель Сергей Владимирович.

Есть подозрения, их высказал один из жителей за камерой: некие хитрые обитатели обеспечили себя удобствами прямо в комнатах (там общая кухня), а трубы вывели в подвал. Но никто из страдающих от запахов не заявил об этом нарушении ни в один надзорный орган.

Неизвестно, поможет ли в таком случае капитальный ремонт коммуникаций.