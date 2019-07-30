Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|30 июл 2019|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  71.66  |  $  64.29
 

Из жизни | Жители улицы Титова, 12, устали от зловония из подвала

30.07.2019|15:38
Печать

Два года осталось потерпеть до капитального ремонта инженерных коммуникаций. Он на Титова, 12, намечен на 2021-й. Сети, как говорится, на ладан дышат, в подвале вечно вода.

Управляющая компания ЖЭМУП № 7 в очередной раз попыталась откачать из технического подполья стоки. Если бы это была разовая процедура! Но подвал наполняется постоянно, и отыскать причину в помещении, где вечно плещется омерзительная жидкость, очень сложно. Люди жалуются, пишут, только проблема не ликвидируется.

«На первом этаже живу, это вообще невозможно. Уже все там герметично заделали, а все равно запах невозможный», - пожаловалась жительница дома Вера Васильевна.

«С нас деньги берут, каждый раз бумажка приходит, там пишут, сколько должны. А никто ничего не делает. Удивительно, что они сегодня приехали», - отметил местный житель Сергей Владимирович.

Есть подозрения, их высказал один из жителей за камерой: некие хитрые обитатели обеспечили себя удобствами прямо в комнатах (там общая кухня), а трубы вывели в подвал. Но никто из страдающих от запахов не заявил об этом нарушении ни в один надзорный орган.

Неизвестно, поможет ли в таком случае капитальный ремонт коммуникаций.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!