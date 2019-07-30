30.07.2019 | 16:32

В такой ситуации не до кулинарных изысков, сгодятся любые продукты. Главное - успеть набрать нужное количество до наступления заморозков. Возможно, благодаря отзывчивости неравнодушных горожан будут спасены десятки человеческих жизней.

Центр помощи людям, по тем или иным причинам оставшимся без крыши над головой, существует при Пензенском епархиальном управлении уже почти три года.

«Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, мы выезжаем по городу Пенза и кормим бездомных людей горячими обедами», - рассказала координатор центра помощи бездомным Татьяна Медведева.

В центре началась заготовка овощей на зиму. Нужны картофель, морковь, лук, капуста, свекла. Сойдут и домашние закрутки, они дольше хранятся. Летом волонтеры не дают помереть голодной смертью примерно 60 бездомным. Обычно зимой их количество доходит до 100 человек.

«Обращаюсь с просьбой ко всем неравнодушным, кто имеет милосердие к нашему делу, помочь. Мы находимся при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, это микрорайон Веселовка. Адрес: Пермская, 2а, телефон 53-24-62», - добавила Татьяна Медведева.