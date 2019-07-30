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Из жизни | Центр помощи просит пензенцев поделиться едой с бездомными

30.07.2019|16:32
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В такой ситуации не до кулинарных изысков, сгодятся любые продукты. Главное - успеть набрать нужное количество до наступления заморозков. Возможно, благодаря отзывчивости неравнодушных горожан будут спасены десятки человеческих жизней.

Центр помощи людям, по тем или иным причинам оставшимся без крыши над головой, существует при Пензенском епархиальном управлении уже почти три года.

«Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, мы выезжаем по городу Пенза и кормим бездомных людей горячими обедами», - рассказала координатор центра помощи бездомным Татьяна Медведева.

В центре началась заготовка овощей на зиму. Нужны картофель, морковь, лук, капуста, свекла. Сойдут и домашние закрутки, они дольше хранятся. Летом волонтеры не дают помереть голодной смертью примерно 60 бездомным. Обычно зимой их количество доходит до 100 человек.

«Обращаюсь с просьбой ко всем неравнодушным, кто имеет милосердие к нашему делу, помочь. Мы находимся при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, это микрорайон Веселовка. Адрес: Пермская, 2а, телефон 53-24-62», - добавила Татьяна Медведева.

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Гость|30.07.2019 18:47|

Да поможет нам Единая Россия?!!!

Гость|30.07.2019 18:51|

от них дождёшься...они могут только отнимать и делить между собой

Гость|30.07.2019 18:54|

Самим вот только недавно добавили до 8404. Даже не знаем кому сказать спасибо за счастливую старость при стаже в 34 года.

Дмитрий Н. Мотовилов|30.07.2019 18:58|

Вы что сдурели что ли? Мы для этого налоги платим. А вы на эти налоги лесопарк вырубаете и плитки выкладываете. Это же безумие.

Народу и так оставлено только на выживание.

Гость|30.07.2019 19:06|

А баптисты,в своём храме,до сих пор кормят пельменями всех голодных...И с собой дают.Они не христиане?

Гость|30.07.2019 19:08|

Да, что же такое! С нищих по нитке просим, а "благодетели" Единороссы привозят "подарки" мяч за 300 руб. и теннисные ракетки. И вся пресса и ТВ это показывает и "У-М-И-Я-Е-Т-С-Я" какие "дорогие" подарки подарили. А "отстегнуть" бы у "благодетелей" или закрепить за ними те районы и пусть ПОМОГАЮТ!!!

Гость|30.07.2019 19:33|

Гость писал(a):

благодетели" Единороссы
Хотя любой с этих ... мог смело по 2-3 ляма кинуть ...там бы это не почувствовалось бы вообще, жадность запредельная.

Гость писал(a):

"подарки" мяч за 300 руб. и теннисные ракетки.
И те поди китайские и за счёт бюджета.

Гость|30.07.2019 19:43|

С МИРУ ПО НИТКЕ - ГОЛОМУ ПЕТЛЯ...

Имя: Гость
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