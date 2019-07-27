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Из жизни | Горожане возмущены установкой новых бордюров на Циолковского

27.07.2019|17:27
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Трех лет не пролежал бортовой камень на улице Циолковского. В 2016-м он опоясал парковочную площадку рядом с домом № 2. Журналистам запомнились сетования жильцов по поводу неудачно сделанной стоянки - вода из-за нее хлынула на тротуар.

«Когда ставили эти бордюры, они не предусмотрели, что дом ниже уровня дороги. Здесь у нас есть ливневка на дороге, я предлагала им сделать сюда трубу с сеткой, чтобы вода уходила туда. Но я человек такой, что меня никто не слушает», - жаловалась пенсионерка.

Теперь же тяжелая техника убирает камень и у дома № 2, и по всему участку Циолковского от Леонова в сторону Крупской (где, кстати, такие же перемены). Но пензенцев возмущает процесс именно на Циолковского.

«Реконструкция этой улицы ведется уже пару лет - и эти бордюры новые, и асфальт тут сравнительно новый. Вы представляете себе, выкапывают сотни метров нормальных бордюров для того, чтобы на их место поставить другие», - возмутился житель Пензы Михаил Григорьевич.

На данном участке Циолковского бортового камня не было - туда обычно заезжали машины посетителей Комсомольского парка и жильцов двухэтажек на Крупской. Бордюры устанавливают плашмя, то есть возможность ставить автомобили сохранится.

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Гость|27.07.2019 18:40|

Беспросветно...

Гость|27.07.2019 18:43|

Давай лавэ, своё лавэ давай...

Гость|27.07.2019 18:50|

Идиоты.

Имя: Гость
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