27.07.2019 | 17:27

Трех лет не пролежал бортовой камень на улице Циолковского. В 2016-м он опоясал парковочную площадку рядом с домом № 2. Журналистам запомнились сетования жильцов по поводу неудачно сделанной стоянки - вода из-за нее хлынула на тротуар.

«Когда ставили эти бордюры, они не предусмотрели, что дом ниже уровня дороги. Здесь у нас есть ливневка на дороге, я предлагала им сделать сюда трубу с сеткой, чтобы вода уходила туда. Но я человек такой, что меня никто не слушает», - жаловалась пенсионерка.

Теперь же тяжелая техника убирает камень и у дома № 2, и по всему участку Циолковского от Леонова в сторону Крупской (где, кстати, такие же перемены). Но пензенцев возмущает процесс именно на Циолковского.

«Реконструкция этой улицы ведется уже пару лет - и эти бордюры новые, и асфальт тут сравнительно новый. Вы представляете себе, выкапывают сотни метров нормальных бордюров для того, чтобы на их место поставить другие», - возмутился житель Пензы Михаил Григорьевич.

На данном участке Циолковского бортового камня не было - туда обычно заезжали машины посетителей Комсомольского парка и жильцов двухэтажек на Крупской. Бордюры устанавливают плашмя, то есть возможность ставить автомобили сохранится.