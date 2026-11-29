В субботу, 28 ноября, в Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

По предварительным данным, в 14:05 на 3-м километре дороги Сердобск - Куракино (на выезде из райцентра в северо-западном направлении) столкнулись «Лада-Гранта» и ПАЗ-32053. Первой управлял 32-летний мужчина, вторым - 54-летний.

Водитель «Гранты» и его 72-летняя пассажирка получили травмы, потребовалась госпитализация. Позже женщина скончалась, уточнили в областной ГАИ.

Пострадала и 80-летняя кондуктор автобуса. Медики оказали ей помощь на месте и отпустили.

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.