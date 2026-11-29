Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя села Лопатино Джамиля Адельшевича Абузярова. Сведений о местонахождении мужчины нет с 27 ноября.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в воскресенье, 29-го числа.

Рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения Джамиль Абузяров уехал на вишневом ВАЗ-2107. Предположительно, он отправился в сторону Саратова. Во что был одет пенсионер, неизвестно.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.