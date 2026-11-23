В региональном следственном управлении СК России началась проверка по факту смерти мужчины, тело которого достали из Суры в черте Пензы в воскресенье, 22 ноября.

Его обнаружили в районе моста трассы М-5, из воды извлекли водолазы областного пожарно-спасательного центра.

При первом осмотре каких-либо повреждений на теле не обнаружилось. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Установлена личность погибшего - мужчина 1954 года рождения. Несколько дней назад в правоохранительные органы от родственника поступило заявление о его безвестном отсутствии», - сообщили в СУ СКР.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.