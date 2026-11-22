В дома в микрорайоне Арбеково прекратили подавать отопление и горячую воду. ОБ этом сообщили в ресурсоснабжающей организации в 11:08 в воскресенье, 22 ноября.

На трубопроводе на проспекте Строителей обнаружился дефект, пояснили специалисты.

В настоящий момент работники заняты перераспределением нагрузки на теплосетях.

«В ближайшее время подача тепла и горячей воды в будет восстановлена в полном объеме», - пообещали ресурсники.

UPD: по состоянию на 12:27 в зоне отключения остались 11 жилых домов (№ 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в и 168) и административное здание (№ 150Б) на проспекте Строителей.

Завершить ремонт планируется до 20:00.