Утром в воскресенье, 22 ноября, в Пензе загорелась хозяйственная постройка на частном подворье в 2-м проезде Кошевого (Нахаловка).

Сигнал о происшествии поступил в 7:14. На ликвидацию огня привлекались привлекалась 3 единица техники и 11 человек личного состава.

Площадь пожара составила 10 кв. м, уточнили в региональном ГУ МЧС. Из людей никто не пострадал.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее стало известно о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Ново-Казанской, 7а (Маньчжурия) в Пензе. По предварительной версии, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем.