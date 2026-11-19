В Нижнеломовском районе зафиксировали факт незаконной добычи лося, сообщил Минлесхоз Пензенской области.

Нарушение закона выявили сотрудники Центра особо охраняемых природных территорий и акваторий совместно с правоохранителями.

Группу браконьеров, убившую животное, задержали на месте преступления, продукцию охоты изъяли.

По предварительной оценке ущерб лесному фонду составил 240 000 рублей.

«Помните, что согласно статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации за данное нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет», - обратились к жителям региона в министерстве.