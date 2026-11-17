Волонтеры и родственники разыскивают 72-летнего жителя Кузнецка Александра Сергеевича Захарова. Информации о местонахождении мужчины нет с 14 ноября.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером в понедельник, 16-го числа.

Рост пенсионера 172 сантиметра, телосложение среднее. У Александра Захарова русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.