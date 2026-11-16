Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Средней Елюзани

В воскресенье, 15 ноября, сотрудникам Пензенского пожарно-спасательного центра пришлось устранять последствия ДТП в Средней Елюзани (Городищенский район).

Сообщение об аварии на улице Коммунальной поступило в 16:15. На дороге столкнулись Nissan и Omoda.

В ликвидации последствий ДТП участвовал расчет пожарно-спасательной части № 52 на автомобиле УАЗ АПП - 4 сотрудника личного состава.

Специалисты установили ограждения для обеспечения безопасности движения на месте происшествия и отключили аккумуляторные батареи автомобилей.

«Деблокирование участников ДТП не потребовалось. Двое пострадавших от предложенной госпитализации отказались», - сообщили в ППСЦ.