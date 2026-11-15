В результате пожара на ул. Ново-Казанской никто не пострадал

Вечером в субботу, 14 ноября, в Пензе произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Ново-Казанской, 7а (Маньчжурия).

По словам очевидцев, к нему приехали несколько пожарных машин и скорая.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Оплавилась плита и натяжной потолок на площади 3 квадратных метра в квартире на 14-м этаже. Эвакуирован 1 человек. Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.