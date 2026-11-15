В результате пожара на ул. Ново-Казанской никто не пострадал

Происшествия

В результате пожара на ул. Ново-Казанской никто не пострадал
Печать
Max

Вечером в субботу, 14 ноября, в Пензе произошло возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Ново-Казанской, 7а (Маньчжурия).

По словам очевидцев, к нему приехали несколько пожарных машин и скорая.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Оплавилась плита и натяжной потолок на площади 3 квадратных метра в квартире на 14-м этаже. Эвакуирован 1 человек. Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар возгорание мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!