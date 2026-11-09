В Пензе ищут пропавшую пенсионерку в фиолетовой куртке

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В Пензе ищут пропавшую пенсионерку в фиолетовой куртке
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В Пензе пропала 79-летняя местная жительница Галина Сергеевна Гайворонская. 8 ноября она вышла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

9-го числа ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пенсионерки - 165 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения на ней были фиолетовая куртка, бежевые брюки, черные ботинки и коричневый платок.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

UPD: в 11:40 стало известно, что женщину нашли живой.

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