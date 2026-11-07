В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер

Происшествия

В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер
Печать
Max

Вечером в пятницу, 6 ноября, в Бековском районе случилось ДТП, в котором погиб 17-летний юноша.

В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер

По предварительным данным, в 20:00 на 3-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала юный водитель, управлявший питбайком «Мотоленд», врезался в стоявший грузовик КамАЗ.

От полученных травм питбайкер скончался на месте.

В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер

26 октября на улице Олимпийской в Засечном 18-летний юноша на электровелосипеде врезался в прицеп стоявшего грузовика. Молодого человека госпитализировали с травмами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп смерть подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!