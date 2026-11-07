В Бековском районе в ДТП погиб 17-летний питбайкер

Вечером в пятницу, 6 ноября, в Бековском районе случилось ДТП, в котором погиб 17-летний юноша.

По предварительным данным, в 20:00 на 3-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала юный водитель, управлявший питбайком «Мотоленд», врезался в стоявший грузовик КамАЗ.

От полученных травм питбайкер скончался на месте.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

26 октября на улице Олимпийской в Засечном 18-летний юноша на электровелосипеде врезался в прицеп стоявшего грузовика. Молодого человека госпитализировали с травмами.