В Наровчатском районе при пожаре пострадал пенсионер

Во вторник, 3 ноября, в селе Виляйки Наровчатского района случился пожар, при котором пострадал человек. Сигнал о ЧП на улице Новой поступил в МЧС в 4:00.

Сгорел деревянный дом площадью 45 кв. м и надворные постройки - 58 кв. м.

«Пострадал мужчина 1951 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На ликвидацию огня выезжали 8 сотрудников ведомства, привлекалось 3 спецмашины.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.