Силы ПВО снова отразили ракетную угрозу Пензенской области

Происшествия

Силы ПВО снова отразили ракетную угрозу Пензенской области
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В среду, 4 ноября, ракетную угрозу снова отразили за пределами региона, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

«Возникшая минувшей ночью ракетная угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны России, не достигнув границ Пензенской области», - уточнил он.

Мельниченко поблагодарил военнослужащих за профессионализм, стойкость и мужество.

Ракетную опасность в Пензенской области объявили ранним утром, в 5:20. Людей попросили отойти от окон и не пользоваться лифтом, находящихся на улице - спуститься в укрытие.

Отбой наступил в 6:26.

Атака стала второй с начала ноября - первая была 3-го числа. Угрозу также ликвидировали за пределами Пензенской области.

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