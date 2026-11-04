Силы ПВО снова отразили ракетную угрозу Пензенской области

В среду, 4 ноября, ракетную угрозу снова отразили за пределами региона, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

«Возникшая минувшей ночью ракетная угроза ликвидирована силами ПВО Минобороны России, не достигнув границ Пензенской области», - уточнил он.

Мельниченко поблагодарил военнослужащих за профессионализм, стойкость и мужество.

Ракетную опасность в Пензенской области объявили ранним утром, в 5:20. Людей попросили отойти от окон и не пользоваться лифтом, находящихся на улице - спуститься в укрытие.

Отбой наступил в 6:26.

Атака стала второй с начала ноября - первая была 3-го числа. Угрозу также ликвидировали за пределами Пензенской области.