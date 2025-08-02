Пензу снова атаковали вражеские беспилотники

02.08.2025 | 04:44

Ранним утром субботы, 2 августа, Пензу вновь атаковали вражеские беспилотники. Горожане услышали несколько хлопков.

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», об этом в 00:19 сообщил губернатор Олег Мельниченко. Мобильный интернет ограничен.

UPD: в 4:49 губернатор объявил режим «Воздушная опасность». В 5:17 стало известно о закрытии неба над аэропортом. Приостановлена работа общественного транспорта и автовокзала. Тем, кто на улице, рекомендовали найти безопасное место и оставаться в нем до отбоя сигнала. Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.

В четверг, 31 июля, регион также атаковали беспилотники. По словам губернатора, целью стало промышленное предприятие. На его территории взорвалось 9 БПЛА. Был введен режим «Воздушная опасность». В связи с этим в Пензе останавливали работу общественного транспорта, кондукторы рекомендовали пассажирам проследовать в укрытия. Жертв и пострадавших не было.

Утром 26 июля регион был атакован одним беспилотником, целью тоже стало пензенское промышленное предприятие. Никто не пострадал.

10 июля в небе над регионом сбили БПЛА. На месте падения обломков работали экстренные службы. Жертв и разрушений не было.

5 июля также сообщалось, что над Сурским краем был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА.