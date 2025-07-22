В Пензе хулиганы попытались вытащить кассира из окна раздачи

22.07.2025 | 17:19

В Пензе задержали двоих нетрезвых мужчин, поскандаливших с работником общепита на проспекте Строителей.

Поздней ночью они подошли к стойке автораздачи «Вкусно - и точка», начали спорить с кассиром и в процессе конфликта решили вытащить его из окна.

Молодой человек успел нажать на тревожную кнопку, и пьяные хулиганы скрылись на машине.

Прибывшие на место росгвардейцы получили ориентировку и приступили к поиску нарушителей. Вскоре мужчин 25 и 37 лет задержали силами 2 экипажей.

«На место были вызваны сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы для дальнейших разбирательств», - сообщили в областном управлении Росгвардии.