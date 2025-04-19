В Каменском районе молодая женщина погибла в ДТП

19.04.2025 | 09:59

В пятницу, 18 апреля, в селе Мочалейка Каменского района случилось дорожно-транспорное происшествие, в котором 1 человек погиб и 2 пострадали.

По предварительным данным, в 18:45 у дома № 40а на улице Базар-Тау автомобиль «Лада-Калина» под управлением 54-летнего водителя съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

27-летняя пассажирка «Калины» скончалась на месте от травм.

Водитель и ехавшая в той же машине 33-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.