Пропавшего пензенского подростка сбил поезд

04.04.2025 | 12:32

Стали известны подробности гибели 17-летнего подростка из Пензы, который пропал в четверг, 3 апреля.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», мальчик был сбит поездом на участке между железнодорожными станциями Шнаево и Канаевка в Городищенском районе.

Его тело обнаружили ночью.

Изначально об исчезновении подростка сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Юноша ушел из дома и не вернулся.

Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего.