Пропавшего пензенского подростка сбил поезд

Стали известны подробности гибели 17-летнего подростка из Пензы, который пропал в четверг, 3 апреля.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», мальчик был сбит поездом на участке между железнодорожными станциями Шнаево и Канаевка в Городищенском районе.
Его тело обнаружили ночью.
Изначально об исчезновении подростка сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Юноша ушел из дома и не вернулся.
Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего.
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