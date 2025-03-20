В Пензе пропал 81-летний Александр Кособоков

20.03.2025 | 10:46

В Пензе ищут 81-летнего местного жителя Александра Васильевича Кособокова, который 20 марта вышел из дома и не вернулся.

Информация о пропаже мужчины в этот же день появилась на страницах регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», за помощью к которому обратились близкие пенсионера.

Приметы Александра Васильевича: рост 191 см, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы седые, имеются залысины.

В день исчезновения на нем были серая удлиненная куртка, темно-синие джинсы, черные фуражка и ботинки.

«Возможна потеря памяти! Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.