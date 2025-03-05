В Пензе разыскивают 23-летнего Данилу Ульмаскулова

05.03.2025 | 17:34

Родственники и волонтеры разыскивают 23-летнего жителя Пензы Данилу Сергеевича Ульмаскулова. О местонахождении молодого мужчины ничего не известно с 2 марта.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в среду, 5 марта.

Рост пензенца - 172 сантиметра, телосложение нормальное. У Данилы Ульмаскулова русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в зеленый камуфлированный бушлат, футболку вишневого цвета и черные штаны, обувь - черные кроссовки с белой подошвой.

Волонтеры указали, что особая примета мужчины - татуировка на левой руке.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.