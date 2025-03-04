Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|13:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

55-летний житель Мокшанского района пропал в праздничный день

Печать
Telegram

В Пензенской области разыскивается 55-летний житель деревни Заречной Мокшанского района Владимир Викторович Нелюбин.

Ориентировка на него опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Местонахождение сельчанина неизвестно с 23 февраля.

Владимир Нелюбин имеет рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.

На нем были надеты черная куртка с капюшоном и красным воротником, серая кофта, черные болоньевые штаны, черные дутые сапоги, черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о Владимире Нелюбине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Лизы Алерт»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте