55-летний житель Мокшанского района пропал в праздничный день

04.03.2025 | 12:36

В Пензенской области разыскивается 55-летний житель деревни Заречной Мокшанского района Владимир Викторович Нелюбин.

Ориентировка на него опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Местонахождение сельчанина неизвестно с 23 февраля.

Владимир Нелюбин имеет рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.

На нем были надеты черная куртка с капюшоном и красным воротником, серая кофта, черные болоньевые штаны, черные дутые сапоги, черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о Владимире Нелюбине, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.