На ул. Карпинского рядом с переходом опрокинулся манипулятор

11.02.2025 | 19:11

Вечером во вторник, 11 февраля, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.

Об аварии сообщили очевидцы, выложившие в Сеть кадры с места. На них - манипулятор на базе КамАЗа, лежащий на левом боку у нерегулируемого пешеходного перехода.

Рядом - спасатели, медики, сотрудники ГАИ, выполняющие свою работу. Из-за ДТП одна из полос движения оказалась перекрыта, образовался затор.

«Водитель жив, выбрался самостоятельно», - уточнили свидетели произошедшего.

В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.

Источник видео - «ДТП Пенза».