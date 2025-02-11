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Происшествия

На ул. Карпинского рядом с переходом опрокинулся манипулятор

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Вечером во вторник, 11 февраля, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.

На ул. Карпинского рядом с переходом опрокинулся манипулятор

Об аварии сообщили очевидцы, выложившие в Сеть кадры с места. На них - манипулятор на базе КамАЗа, лежащий на левом боку у нерегулируемого пешеходного перехода.

Рядом - спасатели, медики, сотрудники ГАИ, выполняющие свою работу. Из-за ДТП одна из полос движения оказалась перекрыта, образовался затор.

На ул. Карпинского рядом с переходом опрокинулся манипулятор

«Водитель жив, выбрался самостоятельно», - уточнили свидетели произошедшего.

На ул. Карпинского рядом с переходом опрокинулся манипулятор

В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.

Источник видео - «ДТП Пенза».

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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