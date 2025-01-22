22.01.2025 | 16:14

В среду, 22 января, в Ближнем Арбекове случились сразу 2 аварии на водопроводах - на улице Ладожской, 55, и проспекте Строителей, 86.

В первом случае удалось обойтись без отключения ресурса в домах пензенцев. Во втором с 11:00 без воды остались жители домов на проспекте Строителей, 52, 56, 60, 66, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84, 86, 88, и Собинова, 6.

Ресурсники сообщили, что в 15:30 ремонт в районе проспекта Строителей, 86, завершился.

На Ладожской в 16:10 он еще шел. Утечка там случилась ночью на трубе диаметром 800 мм. Работы изначально были осложнены большим объемом воды в котловане.

«Специалистам пришлось перекрыть водовод, но жители близлежащих домов остались с водой - подача ресурса осуществляется с пониженными параметрами давления», - сообщили в Горводоканале.