В Пензе ищут 28-летнего Александра Шурыгина

18.01.2025 | 19:21

В Пензе волонтеры, полиция и родственники разыскивают 28-летнего Александра Олеговича Шурыгина. В субботу, 18 января, он ушел из дома в неизвестном направлении.

Александр Шурыгин имеет рост 162 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза.

На нем были надеты красный удлиненный пуховик с капюшоном, синие штаны, коричневые кроссовки, серая шапка.

У мужчины отставание в развитии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об Александре Шурыгине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.