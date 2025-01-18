Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 янв 2025|02:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензе ищут 28-летнего Александра Шурыгина

Печать
Telegram

В Пензе волонтеры, полиция и родственники разыскивают 28-летнего Александра Олеговича Шурыгина. В субботу, 18 января, он ушел из дома в неизвестном направлении.

Александр Шурыгин имеет рост 162 см, среднее телосложение, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза.

На нем были надеты красный удлиненный пуховик с капюшоном, синие штаны, коричневые кроссовки, серая шапка.

У мужчины отставание в развитии.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об Александре Шурыгине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Лизы Алерт»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте