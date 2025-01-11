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Происшествия

В массовом ДТП в Заречном повреждения получили 8 машин

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Вечером в пятницу, 10 января, в районе торгового центра «Рябинушка» на улице Строителей в Заречном случилось массовое ДТП. Автомобиль повредил несколько припаркованных машин.

«Водитель «Соляриса» протаранил семь припаркованных автомобилей», - сообщили очевидцы.

В массовом ДТП в Заречном повреждения получили 8 машин

По словам одного из них, по улице Строителей двигалась серая Jetta, а из двора дома на улице Ленина (у ДК «Дружба») выезжал Hyundai Solaris.

«Камеры возле «Дружбы» зафиксировали происшествие. У обоих водителей есть страховки, все остались живы, только немного испугались», - уточнил свидетель.

В массовом ДТП в Заречном повреждения получили 8 машин

Он также пояснил, что всего в аварии пострадали восемь автомобилей.

«Кто виноват, определят компетентные органы», - завершил зареченец.

Фото № 2, 3 - телеграм-канал «Заречный 24/7».

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Источник — Видео «Zаречный v теме»
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