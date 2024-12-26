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Происшествия

Тепловики обнаружили дефект на трубопроводе в Арбекове

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Около полудня в четверг, 26 декабря, жители Арбекова начали жаловаться на отключение отопления.

«И опять все Арбеково без отопления. Авария опять и снова. Как вы народ уже замучили в этом году», «Да уже привыкать начинаем. Думаем костер начинать складывать в середине комнаты», - написали пензенцы в Telegram.

В 12:56 люди сообщили, что отопление появилось, но не все батареи горячие.

Ресурсники прокомментировали ситуацию.

«Сотрудники Пензенских тепловых сетей обнаружили дефект на трубопроводе, расположенном на проспекте Строителей, 81. В настоящее время на месте работают оперативный персонал и вся необходимая техника. Приносим извинения за доставленные неудобства и прилагаем все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ», - сообщили они.

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