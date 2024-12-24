Сетевое издание|18+|Вторник|24 дек 2024|08:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

ДТП на улице 8 Марта спровоцировало огромную пробку

Печать
Telegram

Утром во вторник, 24 декабря, пензенские автомобилисты, желающие попасть из микрорайона Арбеково в центр по проспекту Строителей, попали в затор.

«Из Арбекова сегодня вообще не выехать, кажется», «Все стоит уже от «Берлина» в сторону центра», - жалуются пензенцы.

Как сообщили водители в соцсетях, причиной стало ДТП с участием 4 машин на улице 8 Марта.

«На 1 и 2 полосе авария», - уточнил один из них.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 8:20 транспорт стоял от библиотеки имени Лермонтова до места ДТП. Автовладельцы рекомендуют пользоваться другими путями.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте