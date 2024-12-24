ДТП на улице 8 Марта спровоцировало огромную пробку

Утром во вторник, 24 декабря, пензенские автомобилисты, желающие попасть из микрорайона Арбеково в центр по проспекту Строителей, попали в затор.
«Из Арбекова сегодня вообще не выехать, кажется», «Все стоит уже от «Берлина» в сторону центра», - жалуются пензенцы.
Как сообщили водители в соцсетях, причиной стало ДТП с участием 4 машин на улице 8 Марта.
«На 1 и 2 полосе авария», - уточнил один из них.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 8:20 транспорт стоял от библиотеки имени Лермонтова до места ДТП. Автовладельцы рекомендуют пользоваться другими путями.
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