Пензенца вывела из себя очередь на пункте выдачи заказов

19.12.2024 | 20:58

56-летний житель Пензы устроил скандал в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса. В итоге его задержали росгвардейцы.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Мужчину не устроила работа девушки-оператора.

Пензенец пришел на пункт выдачи, чтобы получить заказ, но сотрудница в это время обслуживала другого посетителя.

По словам девушки, нетерпеливый клиент стал материться и оскорблять ее. Потом он взял книгу жалоб и швырнул в сторону оператора.

Сотрудница маркетплейса вызвала Росгвардию. Запись на камерах видеонаблюдения подтвердила ее рассказ.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.