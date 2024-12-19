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Происшествия

Пензенца вывела из себя очередь на пункте выдачи заказов

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56-летний житель Пензы устроил скандал в пункте выдачи товаров популярного маркетплейса. В итоге его задержали росгвардейцы.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Мужчину не устроила работа девушки-оператора.

Пензенец пришел на пункт выдачи, чтобы получить заказ, но сотрудница в это время обслуживала другого посетителя.

По словам девушки, нетерпеливый клиент стал материться и оскорблять ее. Потом он взял книгу жалоб и швырнул в сторону оператора.

Сотрудница маркетплейса вызвала Росгвардию. Запись на камерах видеонаблюдения подтвердила ее рассказ.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

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