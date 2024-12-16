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Происшествия

Под Пензой водителя пришлось доставать из КамАЗа после ДТП

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В Пензенском районе в дорожно-транспортном происшествии с участием большегрузов пострадал человек.

Предварительно установлено, что в 10:30 на 245-м километре трассы Тамбов - Пенза, вблизи села Ермоловка, столкнулись 2 КамАЗа под управлением 47-летнего и 35-летнего шоферов.

Старший из водителей получил травмы. Вызванные на место спасатели достали его из машины и транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Под Пензой водителя пришлось доставать из КамАЗа после ДТП

Мужчине потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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