В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

26.11.2024 | 12:00

В понедельник, 25 ноября, в Засечном под колеса тяжелой техники попал ребенок.

По предварительным данным, авария случилась в 17:30 напротив дома № 7 на улице Светлой. 61-летний мужчина на тракторе «Беларусь» наехал на 7-летнего мальчика.

Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей транспортных средств при ухудшении погодных условий соблюдать боковой интервал, дистанцию и скоростной режим, особенно при приближении к переходам», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции областного УМВД России Юлия Кулигина.

В свою очередь, пензенцев, передвигающихся пешком, просят пересекать проезжую часть только в предусмотренных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора и убедившись, что все машины остановились и пропускают людей. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы.