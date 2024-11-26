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Происшествия

В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

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В понедельник, 25 ноября, в Засечном под колеса тяжелой техники попал ребенок.

В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

По предварительным данным, авария случилась в 17:30 напротив дома № 7 на улице Светлой. 61-летний мужчина на тракторе «Беларусь» наехал на 7-летнего мальчика.

Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

«Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей транспортных средств при ухудшении погодных условий соблюдать боковой интервал, дистанцию и скоростной режим, особенно при приближении к переходам», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции областного УМВД России Юлия Кулигина.

В Засечном 7-летний ребенок попал под колеса трактора

В свою очередь, пензенцев, передвигающихся пешком, просят пересекать проезжую часть только в предусмотренных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора и убедившись, что все машины остановились и пропускают людей. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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