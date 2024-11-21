В Пензе неизвестный попытался проникнуть в здание колледжа

21.11.2024 | 19:02

В четверг, 21 ноября, неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание социально-педагогического колледжа на улице Гоголя, разбив стеклянную вставку входной двери. Об этом очевидцы сообщили в Сети.

В Росгвардии, сотрудники которой выезжали на место, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что тревожная кнопка в учреждении сработала в 15:00.

Прибывшим силовикам охранник указал на подозрительного человека, который дергал дверную ручку и повредил стеклопакет.

34-летнего мужчину задержали. Сначала с хулиганом провели профилактическую беседу, а затем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Информация о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не подтвердилась.