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Происшествия

В Пензе неизвестный попытался проникнуть в здание колледжа

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В четверг, 21 ноября, неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание социально-педагогического колледжа на улице Гоголя, разбив стеклянную вставку входной двери. Об этом очевидцы сообщили в Сети.

В Росгвардии, сотрудники которой выезжали на место, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что тревожная кнопка в учреждении сработала в 15:00.

Прибывшим силовикам охранник указал на подозрительного человека, который дергал дверную ручку и повредил стеклопакет.

34-летнего мужчину задержали. Сначала с хулиганом провели профилактическую беседу, а затем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Информация о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не подтвердилась.

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Источник — фото «Пенза Новости»
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