В Пензе за короткий срок случилось несколько ДТП

16.11.2024 | 10:39

Вечером в пятницу, 15 ноября, в Первомайском районе Пензы случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.

В 17:14 в Сети появились кадры с места аварии на Свердловском мосту. По сообщению очевидца, там столкнулись 6 машин.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что на мосту имени Я. М. Свердлова в аварию попали 4 легковых автомобиля.

«Сотрудники МЧС России выполнили аварийно-спасательные работы на месте ДТП», - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова столкнулись BMW E60 и Renault Duster. Одна из машин после удара врезалась в светофор.

По свидетельству очевидцев, ДТП случилось около 18:00.

Фото № 2, 3 «Сова Пенза авто».