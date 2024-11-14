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Происшествия

В пензенском отеле задержали 84-летнего участника потасовки

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Вечером в среду, 13 ноября, в отеле, расположенном на улице Славы в Пензе, произошел скандал между постояльцами, одному из которых 84 года, другому 55 лет. Конфликт был настолько сильным, что вмешаться в него пришлось правоохранителям.

Как выяснилось, двое мужчин сняли номер. Ближе к вечеру постояльцы начали громко ссориться, а из номера доносились звуки потасовки - они принялись толкаться.

В 20:44 администратор, встревоженная происходящим, нажала тревожную кнопку, и в отель приехали сотрудники вневедомственной охраны.

«К этому моменту младший гость отеля ретировался в неизвестном направлении», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка отвели нетрезвого пожилого хулигана к сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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