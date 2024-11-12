В Пензе двое подростков на мопеде попали в ДТП

В понедельник, 11 ноября, в Дальнем Арбекове двое подростков пострадали в ДТП. Они упали на мопеде.
По предварительным данным, авария случилась в 15:30 напротив торгового центра «Квартал» на улице 65-летия Победы, 12.
Мопедом Motoland управлял 16-летний юноша, пассажиром был его сверстник. Подростки опрокинулись.
В результате происшествия оба получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщила инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀