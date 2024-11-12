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Происшествия

В Пензе двое подростков на мопеде попали в ДТП

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В понедельник, 11 ноября, в Дальнем Арбекове двое подростков пострадали в ДТП. Они упали на мопеде.

В Пензе двое подростков на мопеде попали в ДТП

По предварительным данным, авария случилась в 15:30 напротив торгового центра «Квартал» на улице 65-летия Победы, 12.

Мопедом Motoland управлял 16-летний юноша, пассажиром был его сверстник. Подростки опрокинулись.

В Пензе двое подростков на мопеде попали в ДТП

В результате происшествия оба получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщила инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.

В Пензе двое подростков на мопеде попали в ДТП

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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